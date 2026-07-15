Harrys Treffen mit Charles: Adelsexpertin nennt möglichen Grund für Camillas Anwesenheit

Vor wenigen Tagen besuchten Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan erstmals seit mehreren Jahren mit den Kindern König Charles auf dessen Landsitz Highgrove in der Grafschaft Gloucestershire. Für beide Kinder dürfte es das erste bewusste Treffen mit ihrem Opa gewesen sein. Der Palast bewahrt Stillschweigen darüber, wie es abgelaufen ist. Der Palast sprach bei dem Treffen in der Privatresidenz des Königs in der englischen Grafschaft Gloucestershire von einer „privaten Familienangelegenheit“. Bestätigt wurde am Freitag aber, dass der König und Königin Camilla die Familie am frühen Nachmittag empfangen hatten.

Zeugin Camilla?

Der britische Adelsexpertin und Autorin Sally Bedell Smith zufolge Camillas Anwesenheit einen Grund: In einem auf der Plattform Substack veröffentlichten Kommentar schrieb sie wenig schmeichelhaft über Harry, der in der gnadenlosen britischen Yellow Press seit seinem Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals immer wieder verrissen wird: „Bezeichnenderweise stand Königin Camilla an der Seite ihres Mannes, nicht zuletzt, um als Zeugin für Charles’ Umgang mit seinem unberechenbaren jüngeren Sohn zu fungieren - so wie sie es bereits im Februar 2024 getan hatte, als Harry nach London kam, nachdem Charles’ Krebsdiagnose bekannt geworden war. Harrys Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, war zwar anwesend, blieb aber ansonsten bei den Ereignissen dieser vergangenen turbulenten Woche im Hintergrund.“

Herbe Kritik

Harry hatte seine Stiefmutter Camilla in seiner 2023 erschienenen Biografie „Spare“ heftig kritisiert. Camillas Bedürfnis, ihr Image aufzubessern sowie ihre Bereitschaft, Beziehungen zur britischen Presse aufzubauen, machten sie gefährlich, behauptete Harry im Gespräch mit ABC. Zugleich nahm er Camilla in Schutz. Sie sei „keine böse Stiefmutter“, sagte er und betonte, er liebe alle Familienmitglieder sehr. Zu seiner Großmutter Queen Elizabeth II., die im September 2022 gestorben war, habe er hingegen eine sehr gute Beziehung gehabt. „Sie wusste, was los war. Sie wusste, wie schwer es war. Sie sagte mir nie, dass sie sauer war. Ich glaube, sie war traurig, dass es so weit kam“, erzählte Harry über seinen Auszug aus dem Königshaus.

Camilla habe mehrmals private Details über ihn - und auch Bruder William - an die Medien durchgestochen, legte Harry nahe. Camilla habe ihn „auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert“, um selbst bessere Berichterstattung in der Presse zu bekommen.