Nominierung für Netflix-Show: Herzogin Meghan auf Emmy-Kurs

Herzogin Meghan hat eine Chance auf einen US-Fernsehpreis. Für ihre Koch- und Backsendung „With Love, Meghan“, von der im vergangenen Jahr zwei Staffeln und ein Weihnachtsspecial bei dem Streaminganbieter Netflix veröffentlicht wurden, wurde die 44-Jährige für einen Daytime Emmy in der Kategorie für Lifestyle-Sendungen nominiert.

Bei den Daytime Emmys werden Programme ausgezeichnet, die vor 18.00 Uhr im US-Fernsehen laufen. Dort werden auch Talkshows, Soaps und Gerichtssendungen ausgezeichnet. Die Preise werden am 30. Oktober verliehen. Bei den Primetime Emmys hingegen werden Programme zur besten Sendezeit am Abend ausgezeichnet.

Show in den Medien verrissen

In der Netflix-Show spricht Meghan übers Kochen, Gärtnern und Gastgebersein. Die beiden Staffeln wurden medial regelrecht verrissen, von fehlender Authentizität, einer aufgesetzten, selbstgefälligen und klebrigen Produktion war die Rede.

Meghan und Harry - der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III. - hatten sich vor rund sechs Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in Kalifornien. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.