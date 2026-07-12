Prinz Harry verriet in Großbritannien große Leidenschaft von Sohn Archie

Der britische Prinz Harry kam am Montag in London an. Anlass seines Heimatbesuchs waren unter anderem mehrere Termine Harrys, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen. Auch in einem Kinderspital in Birmingham schaute der Royal vorbei und verriet dabei ein persönliches Detail über den siebenjährigen Archie.

Archie ein „Lego-Meisterbauer“

Im Gespräch mit einem 12-jährigen Patienten plauderte Harry laut dem Magazin Hello! aus, dass dieser eine besondere Begabung Sohn hat. „Weißt du, wer total auf Lego steht? Mein Sohn Archie – und er ist ein Meisterbauer“, so Harry. Den Mitarbeitenden der Einrichtung habe er mitgegeben: „Ich weiß nicht, ob ihr das oft genug hört, aber der Unterschied, den ihr jeden Tag macht, verändert buchstäblich das tägliche Leben.“

Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten losgesagt, die Familie lebt mittlerweile in den USA. Ihre Tochter, Prinzessin Lilibet, wurde im Juni 2021 in Kalifornien geboren. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.

In den vergangenen Jahren hatte Harry immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals.