"Sporty Spice": Melanie C begeistert mit ihrem muskulösen Körper

Schon in den 1990er-Jahren war Melanie C als das sportliche Mitglied der Spice Girls bekannt. Seit damals trägt sie sogar den Spitznamen "Sporty Spice". Mit fast 48 zeigte die Sängerin nun auf Social Media, wieso ihr dieser Name auch heute noch gerecht wird.

Melanie C präsentiert ihren fitten Körper

Melanie Chisholm, wie Mel C mit bürgerlichen Namen heißt, teilte ein Video von sich und ihrem unglaublich fitten Körper auf Social Media. Gemeinsam mit dem muskulösen TikTok-Star Denis Samsonov (30) führte sie eine unterhaltsame Trainingsroutine vor.