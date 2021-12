Brooklyn Beckham verrät Details zu seinem emotionalem Heiratsantrag

In der ersten Folge seiner neuen Online-Kochshow "Cooking with Beckham" gab der älteste Beckham Spross, Brooklyn Beckham, intime Einblicke in sein Privatleben. Der 22-Jährige erzählte vom intimen Moment, als er um die Hand seiner Verlobten Nicola Peltz anhielt.

Brooklyn Beckham über romantischen Antrag

In seinem Koch-Video verriet der Sohn von David und Victoria Beckham Details seines romantischen Antrags. Brooklyn Beckham habe für seine zukünftige Frau einen Raum voller Kerzen und Blumen vorbereitet. Auf die Frage, wie lange sie schon verlobt seien, sagte er: "Das ist jetzt über ein Jahr her. Ich hatte einen Strauß Blumen und Kerzen. Ich ging auf ein Knie und holte den Ring heraus und sie hatte keine Ahnung, was ich tat."