"Spice Girl" Emma Bunton hat heimlich geheiratet

Die britische Musikerin Emma Bunton hat überraschend ihren langjährigen Partner Jade Jones - er ist ebenfalls in der Musikbranche tätig - geheiratet. Auf Instagram und Twitter veröffentlichte sie am Dienstag ein Foto, das das Paar in Hochzeitskleidung zeigt. Den Post kommentierte sie - versehen mit einigen Herz-Emojis - schlicht mit "Mr and Mrs Jones!" Verlobt hatten sie sich bereits im Jahr 2011.