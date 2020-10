Mel C verrät, wie die Spice Girls ihre Spitznamen bekamen

Durch ihre Mitgliedschaft in der britischen Girlgroup "Spice Girls", die 1994 gegründet wurde, wurden Melanie "Mel B" Brown, Emma Bunton, Geraldine "Geri" Horner, Melanie "Mel C" Chisholm und Victoria Beckham weltbekannt. Schon ihre erste Single "Wannabe", die 1996 bei Virigin Records veröffentlicht wurde, landete in über 30 Ländern auf Platz 1 der Charts, was der Band schlagartig internationale Bekanntschaft verschaffte.

Mel C verrät: So kamen die "Spice Girls" zu ihren Spitznamen

Während ihrer Zeit als "Spice Girls" wurden den fünf britischen Sängerinnen Spitznamen zuteil, die schon bald als ihre Pseudonymen fungierten. So wurde die stets sportlich gekleidete Mel C zu "Sporty Spice". Die durchgeknallte Mel B wurde gemeinhin "Scary Spice" genannt. Blondine Emma Bunton bekam den Spitznamen "Baby Spice". Geri Horner verdankt ihren roten Haaren den Beinamen "Ginger Spice", während Victoria Beckham als "Posh Spice" in die Bandgeschichte einging.

Im Podcast "The Babble" verriet Mel C jetzt, wie sie und die anderen Bandmitglieder damals ihre Spitznamen bekamen. Diese waren keine Eigenkreationen, wie die Sängerin jetzt ausplauderte.