Special Guest: Versucht sich Prinz Harry jetzt als Comedian?

Ein seltener Auftritt für Prinz Harry (36): der britische Royal ist beim diesjährigen Comedy-Festival "Stand Up for Heroes" als Ehrengast angekündigt. Dies gaben die Veranstalter, die Bob Woodruff Stiftung, die mit dem Event Spenden für Veteranen sammelt, am Dienstag bekannt.

Prinz Harry beehrt Comedy-Festival in den USA

Neben Schauspieler Jon Stewart als Gastgeber sind unter anderem Komiker und Musiker wie Sheryl Crow, Tiffany Haddish, Brad Paisley, Patti Scialfa und Bruce Springsteen eingeladen. Welche Rolle Prinz Harry, der durchaus für seinen britischen Humor bekannt ist, bei dem virtuellen Event spielen wird, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob er sein humorisitisches Geschick zum Einsatz bringen wird.