Spannende Fakten über "Golden Girl" Estelle Getty: Die kleine (1,49 Meter) Große

Demenz

Dabei soll Getty da schon an beginnender Demenz gelitten haben, sie musste auf Stichwortkarten zurückgreifen. Später kam heraus, dass sie Lewy-Körper-Demenz hatte.

Die Mutter zweier Söhne war nach dem Ende der „Golden Girls“ noch als Sophia in der Nachfolgeserie „Golden Palace“, in „Harrys Nest“, in einigen Folgen der Serie „Hallo Schwester! “ und in einer Folge der Serie „Blossom“ zu sehen.