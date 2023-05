Neues zur Demenz-Erkrankung: "Keine Erkrankung des Alters mehr"

Zeitliches Fenster für Interventionen

Die Expertin: "Man kann das Risiko für das Auftreten einer Demenz reduzieren." Jedenfalls hätten diese Hirnleistungsstörungen eine lange Geschichte, damit ergebe sich auch ein gutes zeitlichen Fenster für Interventionen. Nicht beeinflussen lässt sich zwar eine genetische Veranlagung, doch allein schon mangelnde Bildung ist mit einer Risikoerhöhung um acht Prozent verbunden.

Im mittleren Lebensalter sind dann Faktoren wie Bluthochdruck und Übergewicht/Adipositas negative Faktoren, im höheren Alter schließlich Rauchen, Depressionen, Bewegungsmangel, soziale Isolation und Diabetes.

Erste Symptome ernst nehmen

Ganz wichtig, so Stefanie Auer: "Man sollte erste Symptome ernst nehmen. Es ist für Menschen nicht einfach, sich einer Demenzdiagnose zu stellen. Aber es ist ein gutes Leben möglich." Jedenfalls sollte durch Entstigmatisierung den Betroffenen und ihren Angehörigen die Scheu vor einer Untersuchung genommen werden. Eine gute Vernetzung mit den Wohngemeinden könne die Situation viel besser bewältigbar und für die direkt und indirekt Betroffenen leichter machen.

Dafür wurde an der Kremser Universität auch bereits ein Programm für Gemeinden zum besseren Umgang mit den Patienten und ihren Familien geschaffen. In Haslach in Oberösterreich und in Böheimkirchen in Niederösterreich soll das jetzt erprobt und wissenschaftlich begleitet werden.