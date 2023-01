"Man sollte mindestens acht Stunden Schönheitsschlaf abbekommen. Neun, wenn man hässlich ist" – US-Schauspiellegende Betty White (gest. 2021) war für ihre markigen und teils bissigen Sprüche bekannt. Doch damit dürfte sie auch einmal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen haben, wie der Casting-Agent Joel Thurm (80) in seiner kürzlich erschienenen Biografie "Sex, Drugs & Pilot Season" schreibt. Denn gerade am Set der Kult-Serie "Golden Girls" (auf Disney+ zu streamen) soll es ordentlich rund gegangen sein – und das lag nicht nur am Inhalt der Sitcom.

Besonders unsensibel soll White gegenüber ihrer Kollegin Estelle Getty (gest. 2008) gewesen sein. "Wenn Estelle ihren Text vergaß, verließ Betty ihre Rolle und brachte das Publikum zum Lachen, indem sie mit dem Daumen auf den Mund gestikulierte und auf Estelle zeigte, als hätte sie getrunken", schreibt Thurm in seinem Buch.