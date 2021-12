Betty White: Das entspannte, freundliche gute Gewissen Amerikas

1922 war das, in Illinois. Die große Liebe ihres Lebens sollte TV-Star Allen Ludden werden, 18 Jahre waren sie verheiratet, bevor Ludden an Krebs verstarb. "Wenn mir damals noch jemand gesagt hätte, Oh, du bist so stark, hätte ich ihm eine geschmiert", sagte sie über die schwere Zeit nach Luddens Tod.

Jahrzehntelang war sie eine starke Präsenz auf dem TV-Schirm, und zwar nicht nur in den "Golden Girls": Berühmt geworden ist sie schon vor der Serie, mit ihrer eigenen Radioshow schon in den 1940ern, und dann in "The Mary Tyler Moore Show", die 1973 startete. Und später dann war sie auch noch mit "Hot in Cleveland" (2010-2015) erfolgreich - und heimste zahlreiche Nominierungen für Gastrollen-Emmys ein. Insgesamt 17 Mal wurde sie für den TV-Preis nominiert, sieben hat sie gewonnen. 1951, vor 70 Jahren, war sie das erste Mal nominiert.