Umgekehrt darf die Polizei im privaten Bereich zwar nicht kontrollieren. Schreiten Polizisten aber etwa wegen einer angezeigten Ruhestörung ein, können sie auch überprüfen, ob die CoV-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Welche Verordnungen hier gelten, lesen Sie hier. Grob gesagt können unter Einhaltung der 2-G-Regeln bis zu 25 Personen feiern, Ungeimpft darf nur maximal zu zehnt angestoßen werden.

Vielerorts Feuerwerksverbot

Auch Feuerwerke und Silvesterknallerei sind stark eingeschränkt. Mit der Pandemie hat das allerdings nichts zu tun. Es geht – lokal unterschiedlich – um Umwelt- und Lärmschutz.

In Wien sind zum Beispiel Feuerwerkskörper ab der Klasse F2 – Schweizerkracher oder Batteriefeuerwerke– verboten. Erlaubt sind lediglich Feuerwerkskörper der Klasse F1, also Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerke. In der Nähe von Tankstellen, Krankenhäusern, Tierheimen und Pflegeheimen sind auch diese nicht erlaubt.

Lichtermeer in Graz

Am Nachmittag kam es in Wien bereits zu langen Schlangen vor Verkaufsständen von Silvesterböllern. Zumindest am Himmel dürfte die Party also wild werden.

In Graz startete der Silvesterabend ruhig. Mehrere 1.000 Menschen nahmen dort bei einem Lichtermeer unter dem Motto „Yeswecare“ teil, um damit ihre Solidarität mit dem Gesundheitspersonal zu zeigen - mehr dazu lesen Sie hier.