Spaniens Kronprinzessin Leonor hat Corona-Testergebnis erhalten

Die beiden Königstöchter besuchen die Privatschule Santa María de los Rosales in Moncloa-Aravaca im Westen Madrids. Dort war der Präsenzunterricht nach rund sechsmonatiger Corona-Unterbrechung einschließlich der in Spanien gut zweimonatigen Sommerferien am vorigen Mittwoch wieder aufgenommen worden. Erst am Freitag hatte Königin Letizia beide Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren.