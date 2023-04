Spaniens Altkönig Juan Carlos in der Heimat angekommen: Treffen mit Familie unklar

Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos ist bei seinem Heimatbesuch am Donnerstag zu einem kurzen Segeltörn aufgebrochen. An Bord seines Bootes "Bribón" stach der 85-Jährige von der kleinen nordwestspanischen Hafenstadt Sanxenxo am Atlantik aus mit Begleitern in See. Im staatlichen TV-Sender RTVE war zu sehen, wie er in einem Auto zum Hafen gebracht wurde und ohne mit Schaulustigen zu sprechen an Bord ging. Dabei benutzte er einen Gehstock und wurde von Helfern gestützt.