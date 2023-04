Warum Prinzessin Kate wirklich nicht ans Sterbebett von Queen Elizabeth durfte

Ehefrauen waren nicht erwünscht

Auch Harry war ohne seine Frau Herzogin Meghan angereist. Der jüngere Sohn von Prinz Charles und seine Frau Meghan leben seit ihrem Zerwürfnis mit dem Königshaus in Kalifornien und werden nur noch selten in Großbritannien gesichtet.

Laut dem britischen Autor Robert Jobson soll sich die Geschichte am letzten Tag im Leben der Queen anders zugetragen haben. Der heutige König Charles III habe es Kate untersagt, nach Balmoral zu kommen, damit er es rechtfertigen konnte, es auch Meghan zu verbieten, behauptet er.

In seinem neuen Buch "Our King" gibt er an, dass Kate deshalb "Groll" gegen Meghan aufgebaut habe, da sie sich aufgrund von Charles' Entscheidung nicht von Elizabeth verabschieden konnte.