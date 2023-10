Sorge um Kelly & Sharon Osbourne: Mutter und Tochter magern immer mehr ab

Auch sie hat sich in der Vergangenheit ein Magenband einsetzen lassen. 2014 hat Sharon Osbourne aber bereits zugegeben, zu bereuen, dass sie sich f√ľr ihren Magenbypass unters Messer hat legen lassen. "Ich f√ľhlte mich damals wie eine Betr√ľgerin, als mir das Magenband eingesetzt wurde", hat sie im Interview mit Extra erz√§hlt. "Man muss sich dadurch st√§ndig erbrechen. Nichts geht runter, weil alles blo√ü hochkommt."

Dennoch eiferte Osbourne weiterhin ihrem Wunschgewicht hinterher. Erst k√ľrzlich hat die Moderatorin erz√§hlt, durch Abnehmspritzen √ľber 13 Kilogramm verloren zu haben, den Gewichtsverlust inzwischen aber zu bedauern. In der Talk-TV-Sendung "Piers Morgan Uncensored" hat Osbourne √ľber ihre Erfahrungen mit dem umstrittenen Medikament Ozempic gesprochen.



"Es ist an der Zeit aufzuh√∂ren, ich wollte eigentlich nicht so d√ľnn werden, aber es ist einfach passiert", hat Sharon Osbourne in der britischen Talkshow Ende September erz√§hlt. Die 70-J√§hrige verlor im Laufe von vier Monaten an Gewicht, begleitet von √úbelkeit durch die Injektionen zur Gewichtsreduktion, die ihrer Meinung nach keine "schnelle L√∂sung" seien.

Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid ist ein eigentlich ein Diabetes-Medikament. Weil es den Appetit z√ľgelt, wird es immer h√§ufiger auch als Di√§t-Mittel genutzt.

Zuvor erz√§hlte hatte Osbourne gegen√ľber E! News erz√§hlt, dass sie in ihrer d√ľnnsten Form weniger als 100 Pfund (ca. 45 Kilo) und in ihrer schwersten Form 230 Pfund (104 Kilo) wog. Noch weiter abnehmen wolle sie nicht. Sie w√ľrde gerne bei ungef√§hr 47 Kilogramm bleiben, "weil ich zu d√ľnn bin", sagte sie, "aber ich versuche, ein gesundes Gleichgewicht zu halten."

Zuzunehmen sei ihr nicht möglich, wie sie in der Sendung "The Talk" angab. Nach dem Anlegen des Magenbandes und den Abnehmspritzen habe sie irreversibel abgenommen. "Ich kann jetzt nicht zunehmen, egal was ich esse", beklagte sie sich. "Ich bleibe bei diesem Gewicht hängen. Und es ist, als ob ich mein ganzes Leben lang ein bestimmtes Gewicht haben wollte, es nie geschafft habe, und jetzt habe ich es und es passt nicht zu mir und ich mag es nicht und ich kann es nicht ändern."