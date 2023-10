Enkel der Krone wird 18: Wer ist Dänemarks künftiger König Prinz Christian?

Zunächst einmal wird aber gefeiert. Am Sonntag wird sich das royale Geburtstagskind gemeinsam mit seiner Familie auf dem Balkon ihres Palastes von Schloss Amalienborg zeigen. Am Abend lädt Christians königliche Großmutter zu einem Galadinner auf Schloss Christiansborg, zu dem unter anderen insgesamt 200 18-Jährige aus dem ganzen Königreich - dazu zählen neben dem eigentlichen Land Dänemark außerdem die Färöer-Inseln und Grönland - sowie bekannte Gesichter aus Sport, Kunst und Kultur erwartet werden.

"Normale" Kindheit und Jugend

So viel Pomp ist selbst für einen Prinzen nicht alltäglich. Bei allem royalen Erbe versuchen Frederik und Mary nämlich, ihre Kinder so normal wie möglich aufwachsen zu lassen. Prinz Christian ging auf eine öffentliche Volkschule, die in Dänemark bis zur neunten Klasse reicht. Seit dem Sommer 2021 besuchte er das Internat Herlufsholm, nach Berichten über dortige Missstände wechselte er ein Jahr später aber auf das Ordrup-Gymnasium in Gentofte nördlich von Kopenhagen. Fotos des Königshauses zeigen heute einen smarten, charismatischen Teenager, dem Sakko und Hemd ebenso stehen wie das dänische Nationaltrikot.

Wie seine jüngeren Geschwister Prinzessin Isabella (16), Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (beide 12) wurde Christian bisher von den vielen öffentlichen Pflichten der Königsfamilie ferngehalten. Das wird sich mit der Volljährigkeit ändern: Unter anderem wird der Prinz am 14. November an einem Treffen mit der Regierung teilnehmen, auf dem er ein Bekenntnis zum Einhalten der dänischen Verfassung abgeben wird. Danach kann er als sogenannter "rigsforstander" eingesetzt werden, also als ein offizieller Vertreter der Königin.

Was nicht heißen soll, dass Christian bisher keinerlei Erfahrungen in der Öffentlichkeit gesammelt hätte. Einen seiner bisher wichtigsten Termine absolvierte er im Sommer 2021, als der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der deutsch-dänischen Grenzregion zu Gast war: Anlässlich des 100. Jubiläums der friedlichen Grenzziehung zwischen den beiden Nachbarländern fuhren Margrethe, Frederik und Christian mit einer offenen Kutsche über die alte Grenze bei Frederikshøj südlich von Kolding. Für Christian war es eine Art Feuertaufe und das erste Mal, dass er eine größere Rolle bei einem offiziellen Termin des Königshauses spielte.