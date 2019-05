Sophia Thomalla schockiert Fans mit Mager-Bildern

"Bin keine Frau, die alles in sich reinstopft"

Es ist nicht das erste Mal, dass Fans ihre Sorge um den schlanken Körper der Moderatorin äußern. Diese wehrte sich bislang gegen die Vorwürfe.

2015 sagte Thomalla gegenüber RTL: "Also ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich finde einfach, dass ich fit bin." Sie erklärte weiter: "Wenn man vor der Kamera arbeitet, hat man Erwartungen zu erfüllen. Und ich bin eben eine Frau, die nicht alles in sich reinstopft."