Thomalla: Emotionale Worte über Ziehvater Rudi Assauer

Doch das Model schlägt auch ernste Töne an.

"Ich weiß nicht, was ich fühle. Trauer natürlich aber nicht nur das. Jahrelang habe ich mir eingeredet es, ist die bessere Entscheidung sich nicht um den Kontakt zu bemühen. Jetzt werde ich 30 und muss rückblickend feststellen, dass ich es bereue", schreibt Thomalla selbstkritisch. "Im Herzen bleibt er dennoch für mich bestehen."

In ihrem letzten Interview über den ehemaligen Partner ihrer Mutter in " NDR Talkshow" hatte Sophia Thomalla bereits gegenüber Barbara Schöneberger erklärt, warum sie zuletzt keinen Kontakt mehr zu Assauer hatte: "Da hat uns die Familie von Rudi auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, für mich und mein persönliches … das ist schwierig zu sagen … ich glaube, das klingt jetzt auch blöd, aber ich glaube, dass man es verstehen kann, wenn man mit jemandem so eng zusammen gewohnt hat und mit dem einen großen Teil seines Lebens verbracht hat, dass ich den gerne so in Erinnerung hätte, wie er war. Als er gesund war."