Verlobungs-Verwirrung um Sophia Thomalla

Seit einigen Monaten ist bekannt, dass Sophia Thomalla (29) mit Fußballtorwart Loris Karius (25) liiert ist. Während Thomalla ihre vorherigen Beziehungen eher privat hielt, stellt sie ihren neuen Freund ins Rampenlicht.

Foto sorgt für Spekulationen

Nun vermuten Fans, dass das Paar den nächsten Schritt gewagt haben soll. Grund dafür ist ein Foto, das Thomalla und Karius Arm in Arm am Strand zeigt. Zu dem Posting auf ihrem Instagram-Account schrieb das It-Girl "Yes!".