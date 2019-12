Sophia Thomalla mit verbundenen Augen aus Helikopter gestoßen

Todesangst

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (54) mit verbundenen Augen von einer Klippe in Nizza springen zu lassen. Ein Planungsfehler vonseiten Winterscheidts ließ das Team allerdings kurzerhand umdisponieren - und mit der "blinden" Thomalla nach Ungarn fahren. Dort wurde diese, immer noch ohne Sicht, in einen Helikopter gesetzt, aus dem sie, ohne, dass die 30-Jährige vorher informiert wurde, einfach gestoßen wurde. Auch von dem rettenden Seil an ihrem Rücken habe sie im Fall nicht gewusst. Resultat: Panik.

"Ich hatte Todesangst", gibt sie zu. Selbst Klaas Heufer-Umlauf zeigte sich schockiert: "Ich finde das ganz schön heftig ehrlich gesagt." Das Fernsehteam bezeichnete Thomalla im Nachgang als "Sadisten" und auch für Joko Winterscheidt, für den sie im Duell natürlich einen Punkt holte, hatte sie nur mehr eine Beleidigung übrig.