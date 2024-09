Sophia Loren wird 90: "Habe es in jeder Hinsicht geschafft. Ich beneide mich!"

Ob es einen 100. geben wird, steht in den Sternen. Loren brach sich vor sechs Monaten den Oberschenkel und geht seither mit – natürlich mit Glitzersteinen verziertem – Gehstock.

Sie lebt in der Schweiz, macht aber regelmäßig die lange Reise nach L. A., wo ihre Enkelin lebt. Die Hollywoodlegende, die vaterlos aufwuchs, kann auf ein Leben von Schmerz und Triumphen zurückblicken, von den Slums von Pozzuoli inmitten der Bomben des 2. Weltkriegs bis zur Oscarbühne.

KURIER: Was war die schwierigste Zeit in Ihrem Leben?

Sophia Loren: Als ich im Filmgeschäft zu arbeiten begann. Weil es so überaus wichtig für mich war, dass ich es schaffe und das macht immer Probleme, weil man als junges Mädchen keine Ahnung hat, wie schwierig es ist, wie schnell man sich an die Zurückweisungen gewöhnt, an die Leute, die einen nicht wollen, all die Negativität. Als junges Mädchen hatte ich nicht die innere Stärke, auch nicht, wenn ich wütend war, damit fertigzuwerden. Aber zum Glück war meine Mutter an meiner Seite. Sie hat meine Hand gehalten, und mir gesagt, dass alles gut wird. Ich habe ihr geglaubt, das war meine Stärke.

Wann begann die Liebe zum Kino?

Als ich in Pozzuoli, dem kleinen Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin, ins Kino ging, war mein Traummann Tyrone Power, weil der Film, der damals herauskam, 'Blut und Sand' hieß. Ich habe ihn etwa acht Mal gesehen. Aber ich war damals etwa 12 oder 13 Jahre alt. Er war das Idealbild eines Mannes. Später machte ich mit Marcello Mastroianni 14 Filme, man kann schon sagen, er war mein Lieblings-Co-Star. Ich vermisse Cary Grant. Marlon Brando war der ideale Filmpartner für mich, und wir kamen sehr gut miteinander aus, im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute über ihn sagten, war er gar nicht schwierig.