Sophia Loren: Nicht nur Italiens Sexsymbol, sondern ein Weltstar

Geboren als Sofia Scicolone am 20. September 1934 in Rom. Aufgewachsen bei ihrer Mutter und mit ihrer Schwester Anna Maria in der Nähe von Neapel

Privates

Mit 14 Jahren erstmals Schönheitskönigin, lernt sie mit 16 den Filmproduzenten Carlo Ponti kennen, der ihre Karriere maßgeblich beeinflusst. Die Ehe wird erst 1966 vom italienischen Staat anerkannt. Die Loren hat zwei Söhne Carlo jr. (* 1968), Edoardo (*1973) und drei Enkel. Ehemann Carlo Ponti stirbt am 10. Jänner 2007

Filme

Sophia Loren dreht mehr als 100 Filme, darunter Klassiker wie „Hausboot“ (1958), „Gestern, heute und morgen“ (1963), „Hochzeit auf Italienisch“ (1964). Für den Film „Und dennoch leben sie“ erhält sie 1962 den Oscar als beste Hauptdarstellerin, 1992 wird ihr der Oscar für ihr Lebenswerk zuerkannt

Wohnsitze

Die Loren besitzt Villen in Rom, am Genfer See, in Kalifornien und ein Apartment im Trump Tower in New York

TV-Dokumentation

Montag, 26. August, 22.30 Uhr, ORF 2: Sophia Loren – Porträt einer Diva