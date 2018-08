Sophia Loren: Das Leben der italienischen Hollywood-Ikone

Lebensliebe Carlo

Trotz des Flirts mit Cary Grant gab es ihm Leben der Filmdiva, die im Grunde immer eine typische italienische, kochende Mama blieb, tatsächlich nur ihren Mann und ihre beiden Söhne.

Carlo Ponti starb 2007 im Alter von 94 Jahren in einem Genfer Krankenhaus an den Folgen einer Lungenentzündung. Eine nochmalige Eheschließung komme nach Angaben Lorens nicht in Frage – "es wäre ihr unmöglich, jemand anderen als Ponti zu lieben", so die Leinwandlegende. Heute ist Sophia Loren Ehrenbürgerin von Neapel und mehrfache Großmutter. Seit 2006 lebt sie in Genf, Neapel und Rom.