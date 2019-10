Richard Lugner: "Sophia Loren hat mich dreimal angerufen"

Am Sonntag wird sie in der Wiener Staatsoper mit dem Europäischen Kulturpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Aber bereits Samstagvormittag trifft die Schauspiel-Grande-Dame („Gestern, heute und morgen“, „Arabeske“ oder „Der dritte Frühling“) von Genf aus in Wien ein. Die Laudatio wird ihr Sohn Carlo Ponti jr., der direkt aus Los Angeles anreist, halten. Mit ihm drehte sie jetzt auch nach 10 Jahren Kino-Abstinenz einen Film.