Schockierende Enthüllungen: Am Karriere-Höhepunkt hauste Liz Taylor wie ein Messie

In der Zeit, als Elizabeth Taylor als der größte Filmstar der Welt gehandelt wurde, erlebte sie privat ihre größten Tiefpunkte. Die Lage soll so schlimm gewesen sein, dass die gefeierte Filmikone im Dreck lebte und davon sogar krank wurde, heißt es in einem neuen Buch.

Liz Taylor hatte jahrelang mit Suchtproblemen zu kämpfen

Im Dezember 1983 begann Taylor, die auch während ihrer Beziehung mit Burton unter Suchtproblemen litt, eine siebenwöchige Entziehungskur im Betty Ford Center. Im Oktober 1988 folgte dort ein zweiter stationärer Aufenthalt. Taylor war neben Liza Minnelli die erste Prominente, die öffentlich über diese Kuren sprach und damit auch um Anerkennung von Alkoholismus als Krankheitsbild warb.

In ihrem Buch "Elizabeth Taylor: The Grit and Glamour of an Icon" behauptet Autorin Kate Anderson Brower, dass Richard Burton den Alkohol "als dritten Partner mit in die Ehe gebracht" hatte. Laut Taylors Sohn Chris Wilding kamen in Taylors siebter Ehe mit Larry Fortensky neben dem stark erhöhten Alkoholkonsum auch rezeptpflichtige Medikamente als "ihr bevorzugtes Gift" hinzu: "Wenn sie high war, konnte sie sich nicht konzentrieren, kaum laufen und sprach in einer Babystimme", heißt es in dem Buch über die Leinwand-Legende. Laut Brower hatten drei von Taylors Ärzten ihr zwischen 1983 und 1988 knapp 1000 Rezepte für 28 verschiedene Medikamente ausgestellt. Die Beruhigungsmittel, Schlaftabletten und Schmerzmittel soll Taylor mit Jack Daniels, Champagner oder Wodka heruntergespült haben.

Elizabeth Taylor lebte von 1981 an in einer Villa in Bel Air, Kalifornien. 1997 wurde ihr ein Hirntumor entfernt. Nach 2003 war sie nicht mehr als Schauspielerin tätig, erschien aber noch in Talkshows und Fernsehsendungen. Elizabeth Taylor starb am 23. März 2011 im Alter von 79 Jahren an Herzinsuffizienz.