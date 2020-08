Toxische Paarungen: Die destruktivsten Beziehungen Hollywoods

Ihrem Ex-Mann wurde eine Mitschuld an ihrer Drogensucht zugeschrieben. Der Autor selbst gestand in einem Interview, Winehouse an harte Drogen wie Heroin und Crack herangeführt zu haben. Zudem habe er sie mehrfach daran gehindert, eine Entziehungskur zu machen. Für die Musikerin endete die Sucht nach dem Rausch tödlich. Am 23. Juli 2011 wurde Winehouse tot aufgefunden. Die erfolgreiche Britin war an einer Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille im Blut gestorben.