Sohn von John Malkovich bei Black Lives Matter-Demo festgenommen

US-Sicherheitsbehörden sind in einer Hochburg der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Demonstranten vorgegangen. Es habe "mehrfache Festnahmen" gegeben, teilte die Polizei in Portland über Einsätze erst Freitagnacht mit. In der Stadt im US-Staat Oregon kommt es seit fast Hundert Tagen zu Kundgebungen, die mehrfach in gewalttätige Auseinandersetzungen umschlugen. Unter den festgenommenen Demonstranten soll sich auch Loewy Malkovich, der 28-jährige Sohn von Schauspieler John Malkovich, befinden, wie mehrere US-Medien berichten.