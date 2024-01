Sohn von Hugh Hefner verrät das ausgefallene Abendessen des "Playboy"-Gründers

Hefner war - neben seinen zahlreichen Affären - drei Mal verheiratet, er hatte insgesamt vier Kinder. In einem Gespräch mit dem Magazin Esquire von 2013 versicherte er, mit "mehr als tausend" Frauen geschlafen zu haben. Noch in hohem Alter war er an der Erstellung der jeweiligen Playboy-Ausgaben beteiligt und ging weiter in Nachtclubs feiern.

Machtmissbrauch in der Playboy Mansion

Als im 2022 die erste Staffel von "Secrets of Playboy - Im Bann von Hugh Hefner" startete, sorgte die Doku-Reihe weltweit für Aufsehen. Das Format blickte hinter die Fassade des Mythos Playboy und offenbarte eine finstere Realität. Zahlreiche Insider und Playmates erzählten, wie das Leben in der Playboy-Welt wirklich war, wie hinter der glänzenden Fassade Macht missbraucht wurde - bis hin zu sexuellen Übergriffen, Manipulation und Drogenmissbrauch.

Die 2023 veröffentlichte zweite Staffel (acht einstündige Episoden) untersuchte weitere Aspekte und die weitreichenden Folgen, die sich für die Playmates ergaben, von denen sich einige vor der Kamera exklusiv äußerten, darunter Shallan Meiers, Bri Ana Wagner, Shauna Sand, Jill Scott, Carmella DeCesare, Lauren Anderson und Sondra Theodore ("Baby Blue"). Das ehemalige Playboy-Covergirl Lisa Guerrero moderierte drei der Episoden.

Über Hugh Hefner

Der am 9. April 1926 in Chicago geborene wuchs Hefner in einer protestantisch-konservativen Familie auf. "Mein Leben und die Einführung des Playboy waren die Antwort auf eine repressive und puritanische Erziehung", sagte er im Jahr 2003. "Ich habe nur Schmerz und Heuchelei erlebt." Später habe er dann versucht "traditionell zu leben, aber das war nicht wirklich meine Sache".