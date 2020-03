Sohn von Cindy Crawford wird für Gesichts-Tattoo angefeindet

Jonathan "JonBoy" Valena hatte schon Stars wie Hailey und Justin Bieber oder Kendall Jenner unter der Nadel. "Sorry Mom" kommentierte der Tätowierer wohl stellvertretend für seinen prominenten Kunden eines seiner Fotos. Der Schriftzug "Misunderstood" ("missverstanden", "verkannt") ziert seit dem Gerbers Gesicht - was offenbar nicht jedem gefällt. Gerber sah sich einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt, was er nun in einer Instagram-Story kommentierte.

Er beklagt darin die Doppelmoral, dass manche "Eingriffe" toleriert und werden, und andere - wie seiner - offenbar nicht. Demnach würde er stetig angefeindet werden, seit er sein Tattoo hat. "Leute können sich heutzutage das Gesicht liften lassen, ihr Geschlecht ändern oder die Lippen aufspritzen lassen. Etwas dagagen zu sagen, wird als Beleidigung aufgefasst. Und ich bekomme ein kleines Gesichts-Tattoo und die Menschen dürfen mich hassen?", fragt der 20-Jährige.