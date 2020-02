Gesichtstattoo: Cindy Crawford sorgt sich um Sohn Presley

Vor allem seit Presley letztes Jahr unter Einfluss psychoaktiver Substanzen am Steuer erwischt wurde, würden sie versuchen, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. "Er ist gerade vom Weg abgekommen. Er war schon in Behandlung, aber sie drängen nun auf etwas Ernsthafteres", erzählt der Insider weiter. "Sie wollen sicherstellen, dass er in einem guten mentalen Zustand ist und beobachten ihn genau." Auch Kaia sei trotz ihres vollen Terminkalenders für ihren Bruder da, um die Wogen ein wenig zu glätten. Die Stimmung innerhalb der Familie sei zuletzt sehr angespannt gewesen.