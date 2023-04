Lionel-Richie-Tochter Sofia hat geheiratet: Alle Details zur starbesetzten Hochzeit

Sofias Halbschwester, Nicole Richie und ihre Familie wohnten der Zeremonie bei. Nicole teilte auf Instagram Foto, das offenbar kurz vor dem Jawort aufgenommen wurde und Sofia in ihrem Brautkleid von Chanel zeigt. Nicole nahm an der Zeremonie in einem schwarzen Dress teil.

Sofia Richies Kleid verzauberte mit einer verzierten Schleppe mit weißen und schillernden Perlen.

"Es ist so magisch. Ich glaube ehrlich, Elliot wird es lieben. Er ist mein größter Cheerleader, wenn es um alles geht, was ich trage", erzählte Sofia über die Kreation der Vogue vor ihrem großen Tag. "Wenn er nicht weint, werde ich sehr traurig sein."