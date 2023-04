Cameron Diaz trifft mit Mann und Kind zur Luxus-Hochzeit von Sofia Richie in Frankreich ein

Das Jawort von Sofia Richie findet in der französischen Gemeinde Antibes statt. Genaue Details zur Hochzeit sind nicht bekannt. Das Jawort dürfte in Anbetracht von Richies und Grainges Wohlstand aber teuer ausfallen. Richie hat in den vergangenen Stunden bereits erste Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen und die Hochzeitslocation an der Küste Südfrankreichs auf Instagram geteilt.

Richies Familie soll sich bereits seit Wochen auf die Hochzeit freuen.