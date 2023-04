Cameron Diaz: Dreharbeiten zu Filmcomeback arten in Chaos aus

Die Produktion des Netflix-Blockbusters wurde aus Sicherheitsgründen angeblich eingestellt, wodurch Hunderttausende von Pfund verloren gegangen sein sollen. Eigentlich hätte in den East London's Royal Docks gedreht werden sollen.

Die Szenen sollen schließlich in den Longcross Studios in Surrey vor einem Green Screen gedreht worden sein. Den Produzenten sollen die Umstände aber Kopfzerbrechen bereiten. "Der Stunt sollte letzten Monat am Dock stattfinden. In dem Fluss, wo die Explosion stattfinden sollte, wurde eine 24 Meter lange Barriere errichtet", plaudert ein Produktionsinsider gegenüber The Sun aus. "Aber während des Baus des Sets glaubten sie, im Wasser etwas gefunden zu haben, was sie für eine nicht explodierte Bombe hielten."