Die Fitness-Geheimnisse der Amal Clooney

Nach der Geburt ihrer Kinder Ella und Alexander soll Amal Berichten zufolge jeden Tag eine Runde spazieren gegangen sein. Au√üerdem nahm sie damals auch 20-min√ľtige Krafttraining- und 30-min√ľtige Pilates-Einheiten in ihre Fitnessroutine auf. Zusammen mit George spielt Amal Clooney zudem gerne Tennis. Die beiden wurden schon √∂fter zusammen auf dem Tennis-Platz gesichtet.

Kurze Sporteinheiten bevorzugt

Doch w√§hrend so mancher Promi t√§glich ein Hardcore-Programm absolviert, soll Amal zum Teil auf verh√§ltnism√§√üig kurze Sporteinheiten setzen. Laut totalshape.com soll eine Woche im Leben der Juristin in Hinsicht auf ihre Workouts in etwa wie folgt aussehen: An einem Tag mache Amal Kraft√ľbungen. Dabei w√ľrden unterschiedliche √úbungen - zum Beispiel mit Kugelhanteln - anstehen.