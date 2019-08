Frauen räumten bei MTV Video Music Awards ab

Grande kam nicht

Zur Künstlerin des Jahres wurde Pop-Star Ariana Grande (26) gekürt, war allerdings ebenfalls nicht anwesend. Sie befindet sich in Europa und trat unlängst bei der Manchester Pride auf. Nach dem 2017 bei ihrem Konzert verübten Terroranschlag war es das erste Mal, dass sie wieder in der britischen Stadt auftrat. Kommende Woche spielt sie übrigens in Wien.

Ehrenpreis für Missy Elliott

Weitere " Moonmans" gab es für die Jonas Brothers in der Kategorie "Best Pop", Camila Cabello und Shawn Mendes für die "Beste Collaboration", Rapper Lil Nas X lieferte mit "Old Town Road" den "Song des Jahres" und Missy Elliott wurde mit 48 Jahren mit dem "Video Vanguard Award"-Ehrenpreis ausgezeichnet. Sie rappte sich durch ein siebenminütiges Medley ihrer größten Hits, inklusive "Get Ur Freak On" und "Lose Control".

Miley Cyrus rührte

In der knapp dreistündigen Show trat auch Miley Cyrus auf, obwohl sie Fans vorher versichert hatte, dass das ausgeschlossen sei. Stattdessen stellte sie sich zum ersten Mal seit der Trennung von Liam Hemsworth auf die Bühne und sang ihren Break-Up-Song "Slide Away", der bereits von besagter Trennung handelt. Sie brillierte mit tiefer, authentisch wirkender Emotion.