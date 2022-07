So verliebt sind Prinz William und Kate wirklich: Diese Fotos sagen alles

William und Kate feierten heuer ihren elften Hochzeitstag. Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London unter den Augen der Welt geheiratet. Inzwischen haben der künftige König und die künftige Königin - William ist Zweiter in der Thronfolge nach seinem Vater Prinz Charles - bereits drei Kinder.

Bis William den Thron besteigt, wird es noch dauern. Dass Charles nach Jahrzehnten in Wartestellung auf die Krone verzichtet, halten Königshaus-Beobachter für unwahrscheinlich.