So steht es wirklich um die Brangelina-Scheidung

Angelina Jolie und Brad Pitt kommen nicht voneinander los und haben die Scheidung auf Eis gelegt ( mehr dazu ), hieß es in vielen US-Gazetten noch vor einigen Tagen. Vor allem weil Angie in ihrem ersten Trennungsinterview erklärte, dass sie sich umeinander sorgen, kamen schnell "Happy End"-Gerüchte auf.

Scheidung läuft auf Hochtouren

Jetzt aber publiziert das Onlineportal TMZ Infos, die klar machen, dass die Scheidung sehr wohl läuft.

Der Prozess laufe demnach weiter, für den die entsprechenden Dokumente schon im September 2016 ausgefüllt wurden. Laut TMZ wird die Scheidung ohne Verzögerung durchgezogen. Insider zu dem meist gut informierten Onlineportal:

"Beide Seiten besprechen sowohl das Sorgerecht für die Kinder, als auch Eigentumsvereinbarungen ganz genau und die Scheidung geht mit Volldampf voran."

Letzte Runde

Nun seien es lediglich ein paar Formalitäten, die das ehemalige Traumpaar klären muss, bevor die Scheidung in die letzte Runde gehen kann.

Brad Pitt trinke zwar nun nicht mehr und mache eine Therapie - was angeblich ausschlaggebend für die Trennung war. Das dürfte aber nicht der einzige Grund für die Scheidung gewesen sein - zumindest gehen die beiden auch nach Pitts Alkoholeingeständnis und Entzug weiterhin getrennte Wege.

Einige Bekannte von Pitt erklärten nach der Trennung, dass der Schauspieler und Jolie ohnehin sehr unterschiedlich in ihrer Lebensauffassung gewesen seien und sich diese Tatsache mit den Jahren immer mehr offenbare. Das Paar war acht Jahre lang liiert.

Jolie kauft diese Villa ins Pitts Nachbarschaft

Wie die britische Zeitung Mirror behauptet, nähern Brad Pitt und seine Ex Angelina Jolie einander zumindest räumlich wieder an. Die Schauspielerin soll eine Villa in Los Angeles gekauft haben, die sich nur rund zwei Kilometer von ihrem ehemaligen Familienanwesen befindet, das Pitt derzeit allein bewohnt. 25 Millionen Dollar soll Jolie für das Luxus-Domizil bezahlt haben, das sie künftig zusammen mit ihren sechs Kindern bewohnen will. "Es ist das perfekte Familienheim. Angie möchte näher zu ihm ziehen, damit die Kinder Brad leichter sehen können", erzählt eine bekannte Schauspielerin dem britischen Blatt. Das Anwesen besticht mit hellen Räumlichkeiten mit vielen großen Fenstern... Neben einer eigenen Bibliothek... ...und Swimmingpool im Garten steht Angelina Jolie und ihrer Familie ein eigener Fitness-Raum zur Verfügung. Die Villa wartet mit gleich zehn Badezimmern... ...und mehreren Wohnzimmern auf. Auch zum Kochen ist Platz genug. Dieses wird Jolie, die sich nach eigenen Angaben lieber bekochen lässt, aber wohl auch im neuen Heim nicht selbst übernehmen. Angelina Jolie hatte 2016 die Scheidung eingereicht. Brad Pitt befindet sich wegen seiner Alkoholprobleme derzeit in Therapie und soll künftig wieder mehr Zeit mit seinen Kids verbringen. In Paltrows neuer Villa

Geldsorgen scheint Gwneth Paltrow wirklich keine zu haben. Als würde die Scheidung von Chris Martin nicht schon genug kosten, hat sich die Schauspielerin nun laut "Radar Online" ein neues Anwesen zugelegt, das in Sachen Luxus keine Wünsche übrig lässt. Die Villa befindet sich im ruhigen Santa Barbara in Kalifornien und bietet eine traumhafte Aussicht auf den Ozean. Eingebettet ist das neue Domizil der Oscar-Gewinnerin in eine grüne Landschaft... ... inmitten eines weitläufigen, extrem gepflegten Gartens. Knapp 467 Quadratmeter stehen Gwyneth Paltrow in ihrem neuen Heim zur Verfügung. Vier Schlafzimmer und vier Badezimmer bieten genug Raum für Gwyneth, ihre beiden Kinder Apple und Moses sowie Paltrows neuen Freund, Brad Falchuk. Gerüchten zufolge soll es zwischen Falchuk und Paltrow immer ernster werden. "Mit ihrem Ex-Mann ist Gwyneth endlich an einem Punkt angelangt, an dem sie loslassen kann", verrät ein Insider dem Promiportal. "Für Brad war es nicht einfach zu akzeptieren, wie nahe Gwyneth und Chris sich stehen, aber inzwischen hat er sich damit angefreundet und weiß, dass sie nur ihn liebt." Die neue Bleibe ist wohl das perfekte Ambiente für einen Neustart. Wieviel Paltrow für das Anwesen hingeblättert hat, ist aber nicht bekannt. Derzeit ist die Scheidung zwischen Gwyneth Paltrow und "Coldplay"-Frontman Chris Martin noch immer in vollem Gange. Damit diese reibungslos verläuft, soll sich das Ex-Paar monatlich 38.500 Euro für Vermittlungssgespräche und Beratungsstunden leisten ( dazu mehr ). In der Villa von Johnny Galecki

Er muss gerade einmal zwei Folgen von "Big Bang Theory" drehen, schon hat er sein Häuschen in den Hollywood Hills abbezahlt. Als es ruhig um Johnny Galecki war, hat der Schauspieler in der kleinen Villa gelebt, jetzt gönnt sich der Serienstar etwas Luxuriöseres.

(im Bild mit Ex-Freundin Kelli Garner, Trennung 2014) Um zwei Millionen Dollar verkauft er das Haus über dem Sunset Strip, das auch schon einmal Patrick Dempsey gehört hat. Galecki verdient heute pro Folge von "Big Bang Theory" eine Million Dollar und gehört damit zu den bestbezahlten Schauspielern weltweit. Das 157 Quadratmeter große Haus hat er 2001 gekauft, als er noch um kleine Rollen kämpfen musste. Immerhin einen netten Pool hat der Serienstar und eine geschmackvolle Einrichtung gibt's auch dazu. Jetzt gönnt sich der Schauspieler aber eine Villa mit sechs Schlafzimmern um mehr als neun Millionen Dollar, die er Action-Star Jason Statham abgekauft hat.

Robin Williams' Weingut verkauft

Nur 90 Minuten von San Fransisco entfernt hat sich der im August 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams ein riesiges Anwesen gegönnt. Im Napa Valley liegt das Weingut mit imposanter Villa. Kurz vor Willimas' Tod gab er das 250 Hektar-Grundstück noch auf den Immobilien-Markt. Für 29,9 Millionen Dollar sollte das Grundstück den Besitzer wechseln. 2012 war Williams' Haus schon kurz inoffiziell für 35 Millionen Dollar zu haben, doch damals fand sich kein Käufer. Jetzt wurde das Anwesen gar für nur 18 Millionen Dollar verscherbelt. Das französische Winzer-Paar Alfred und Melanie Tesseron vom Weingut Château Pontet-Canet kauften die Villa Sorriso. Im Preis inkludiert ist auch ein sieben Hektar großer Weingarten in den Mayacamas Mountains. Die Trauben wurden bislang an den Winzer Robert Craig verkauft. Sogar einen Teich nannte der Schauspieler auf dem Grundstück sein eigen. 1900 Quadratmeter ist die Villa groß, mit fünf Schlafzimmern und einem eigenen Kino mit 12 Sitzplätzen. Anfang der 2000er Jahre hatte Williams das Haus umbauen lassen und viele eigene Idee miteingebracht. Ein Tennisplatz steht zur Verfügung, ebenso wie ein Swimmingpool und Whirlpool. Einen Weinkeller gibt es natürlich auch. Williams konnte sich das imposante Anwesen schlicht und einfach nicht mehr leisten, so mehrere Quellen. Der Schauspieler hatte neben dem Weingut noch mehrere andere Immobilien. Michael Douglas & Catherine Zeta-Jone kaufen Prunk-Villa

Die beiden planen wohl wieder ganz offiziell eine Zukunft miteinander. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones haben sich ein imposantes Gebäude in Bedford, in der Nähe von New York, zugelegt. Das Hollywoodpaar, das zwischenzeitlich getrennt lebte, hatte schon eine Villa in einem ähnlichen Stil in Bedford. Die wurde allerdings verkauft, um eine größere Bleibe zu erstehen. Doppelt so groß ist die neue, sehr traditionell gehaltene Villa aus dem 19. Jahrhundert. 12 Millionen Dollar soll das Anwesen im Kolonialstil gekostet haben. 1400 Quadratmeter ist das Häuschen groß. 13 Bäder und 8 Schlafzimmer stehen für die vierköpfige Familie zur Verfügung. In den letzten Jahren wurde Beford der neue Urlaubshotspot für New Yorks Elite wie Bill und Hillary Clinton, Richard Gere oder Bruce Willis. Nur eine Stunde befinden sich die Bedford Hills von Manhattan entfernt. Während ihrer Trennung hatte sich vor allem Catherine Zeta-Jones mit ihrer Mutter in Bedford aufgehalten. Dort ging sie ihrem Lieblingssport, dem Reiten, nach. Mel Gibsons Mega-Anwesen in Costa Rica

In Costa Rica hat sich Hollywoodstar Mel Gibson einst ein imposantes Landstück gegönnt. 200 Hektar Dschungel mit Privatstrand und drei Villen. Jetzt aber will er es loswerden - und findet keinen Käufer. Für 30 Millionen Dollar soll es den Besitzer wechseln. 35 Millionen wollte Gibson noch 2012 dafür, jetzt musste er mit dem Preis heruntergehen. Ein derart riesiges Anwesen lockt offenbar nicht allzu viele Interessenten. Drei Häuser gibt es zu bewohnen, alle sind im Kolonialstil gestaltet. Nur einheimisches Holz wurde verarbeitet. Die Fließen wurden aus Spanien und Italien importiert. Große Terrassen bieten Platz für unzählige Gäste. Für Wasserratten steht nebem dem Meer an der Playa Barrigon auch ein Swimmingpool im Haupthaus zur Verfügung. Das Haupthaus ist eine zweistöckige Hazienda mit sieben Schlafzimmern und acht Bädern. Gibson soll 300 Millionen Dollar angehäuft haben, wirklich brauchen tut er die 30 Millionen aus seinem Hausverkauf also nicht. Auch wenn ihm die Scheidung von seiner Frau nach 28 Ehejahren angeblich mehr als 400 Millionen gekostet hat und sein Vermögen damit mehr als halbierte. Die Bleibe in Costa Rica, die er 2002 gekauft hat, hat Gibson nur selten genützt. Nicht nur das Anwesen in Mittelamerika will er verkaufen, auch sein Apartment in New York ist auf dem Immobilien Markt. Cruise verkauft Ranch um 59 Millionen

Selbst in dem von Luxusvillen überfüllten Ski-Ressort Telluride hebt sich das imposante Anwesen von Tom Cruise deutlich ab. Unglaubliche 59 Millionen Dollar will er für die Bleibe haben, die er nun veräußert. Höher als alle umliegenden Villen, liegt das 1994 erbaute Anwesen auf einem 120 Hektar großen Privatgrundstück am Fuße des Dallas Peak. Auf der Fläche befindet sich eine 1.000 Quadratmeter große Hauptvilla, ein 160 Quadratmeter großes Gästehaus, Tennis-, Basketball- und ein optionaler Eishockeyplatz und ein eigener Wald aus Buchen. Die Villa, in der Cruise sehr häufig mit Katie Holmes und Tochter Suri weilte, bevor die Trennung erfolgte, wurde ausschließlich aus Naturstein und Holz gebaut, bietet insgesamt sieben Schlafzimmer und neun Badezimmer. Telluride in Colorado gehört zu den beliebtesten Ski-Gebieten der USA. Die internationale Prominenz gibt sich dort die Klinke in die Hand gibt. Jerry Seinfeld besitzt eine etwas kleinere Villa neben Cruise, Telluride diente auch als Kulisse in dem Computerspiel Tomb Raider 2013. Auf dem Riesenanwesen hat Tom Cruise vor einigen Jahren auch Oprah Winfrey mit ihrem TV-Team empfangen. Ihr und den Zusehern zeigte er sein Heim, damals war Cruise noch mit Holmes verheiratet und schwärmte, von den tollen Tagen in der Natur von Colorado. Wer das nötige Kleingeld hat, kann es Cruise nun gleichtun und sich in Telluride entspannen.

In diesem Häuschen will sich tatsächlich Lady Gaga Lady Gagas neues Haus in MalibuIn diesem Häuschen will sich tatsächlich Lady Gaga - sie tritt am Sonntag, 2. November, in Wien auf - niederlassen. Von der Exzentrikerin hätte man sich wohl mehr Verrückheit und moderne Linien in Sachen Eigenbau erwartet. Aber die Sängerin mag es offensichtlich gemütlich. Um stolze 22 Millionen Dollar soll Gaga die Villa in Malibu gekauft haben - gemeinsam mit ihrem Freud Taylor Kinney ("Chicago Fire"). Der vorige Eigentümer war angeblich Multimillionär Dan Romanelli, der Gründer von Warner Bros Worldwide Consumer Products. Das Anwesen liegt direkt am Zuma Beach in Malibu und ist 2,4 Hektar groß. Das Haus wurde 2006 erbaut und von Steve Giannetti entworfen. In verschiedenen Wohnmagazinen war es bereits zu sehen.

Bild: Eine der mehreren Verandas Der Küchenraum führt direkt zu einer Terrasse mit Meerblick. Die Küche wurde mit einer Kalksteinplatte ausgestattet und ist relativ rustikal gestaltet. In New York bewohnt Gaga ein schrilles, eher kleines Apartment. Jetzt will die Sängerin, die ihren Freund Kinney angeblich schon heimlich geheiratet hat, offenbar mehr Platz. Neben einer Bowlingbahn, gibt es auch noch einen Weinkeller, einen Boccia Platz und einen Stall, der Platz für acht Pferde bietet. Das Paar ist auf ihrem neuen Anwesen also durchaus beschäftigt.

