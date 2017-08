Auch Powerfrau Angelina Jolie ist nicht unverwüstlich, wie sie in ihrem ersten Interview nach der Trennung von Brad Pitt gegenüber der Vanity Fair gestand. Sie gibt sich stark, doch der Scheidungs-Stress habe auch sie körperlich mitgenommen. Jolie litt an Bluthochdruck und einer einseitigen Gesichtslähmung, die nun aber dank Akupunktur wieder geheilt ist. Weinen würde sie aber nur "unter der Dusche" – damit ihre sechs Kinder nicht mitbekommen, dass es ihr schlecht geht.

Offene Worte – auf die Angelinas Noch-Ehemann, der selbst wegen seiner Alkoholprobleme in Behandlung ist, alarmiert reagiert haben soll. Laut der Gazette News Weekly dränge er Jolie nun sogar, sich für eine Therapie in eine Klinik zu begeben.

Foto: REUTERS/Pring Samrang

Brad Pitt drängt Jolie, in Therapie zu gehen

"Dass Angie am Ende ihre gesundheitlichen Probleme zugegeben hat, ist ein unterbewusster Hilfeschrei", will ein vermeintlicher Insider wissen. Auch Jolies Kids sollen um ihre Mutter besorgt sein und sich ratsuchend an Brad gewandt haben.

"Nachdem er eines der Kinder abgesetzt hat, hat er sich mit Angie zusammengesetzt und mit ihr darüber gesprochen, dass sie eine Auszeit braucht", so die Quelle weiter. "Er wusste, sie würde ihn den Kopf abreißen, aber hat ihr vorgeschlagen, dass ein Therapieaufenthalt in einer Klinik die einzige Lösung sei."

Was Jolie zu Pitts Vorschlag zu sagen hat, will der Insider natürlich auch wissen: "Sie war zuerst genervt, aber er hat mit viel Einfühlungsvermögen auf sie eingeredet und ihr gesagt, wie wichtig das für ihre Gesundheit und die Kinder sei."

Angelina Jolie selbst hatte in ihrem Vanity Fair-Interview erzählt: "Manchmal stellen sich Frauen in Familien an letzte Stelle – bis es sich irgendwann auf die Gesundheit auswirkt."

Foto: Vanity Fair

Auch für sie war es wohl an der Zeit, sich auf ihr eigenes Wohl zu besinnen. Momentan nimmt Jolie eine Auszeit von ihrem Nomadenleben und versucht in ihrer neuen 25 Millionen Villa – zumindest vorübergehend - sesshaft zu werden. "Das Haus ist ein großer Schritt nach vorne und wir versuchen alle unser Bestes, um unsere Familie zu heilen", ist sie sich sicher. Langfristig will sie aber offenbar nicht kürzer treten: "Es wieder Zeit für mich, die Stiefel zu schnüren und mich auf die nächste Reise zu machen", erklärte sie.

In Angelinas neuer Villa