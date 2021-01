Skandal-Mama "Octomom": So groß sind ihre Achtlinge inzwischen schon

Erst vergangenes Jahr hat Suleman wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt, als sie erzählte, dass einer ihrer Söhne an Autismus erkrankt ist. 2019 räumte Suleman zudem in einem Interview in der australischen Show Sunday Night ein, dass sie, obwohl sie früher "absolut [...] jung, dumm, verantwortungslos, egoistisch, rücksichtslos" gewesen sei, keines ihrer Kinder bereue. Das Feature stellte damals überrascht fest, dass der Haushalt der 14-fachen Mutter mit "militärischer Präzision" geführt werde und die Kinder "glücklich, gesund und gutmütig" sind.

"Octomom" gratuliert Achtlingen zum 12. Geburtstag

Am 27. Jänner haben Nadya Sulemans Achtlinge ihren 12. Geburtstag gefeiert. Zum Ehrentag ihrer Kids gratulierte "Octomom" ihrem Nachwuchs auf Instagram, wo sie 183.000 Abonnenten an ihrem Familienleben teilhaben lässt.

"Alles Gute zum 12. Geburtstag für die acht der nettesten, fürsorglichsten und respektvollsten Kinder, die ich je gekannt habe", schrieb "Octomom" unter einen Schnappschuss, auf dem ihre Achtlinge in tierischen Onsies zu sehen sind. "Ihr macht mein Herz voll und habt unser Leben reichlich gesegnet. Es ist mir eine Ehre, eure Mutter zu sein. Ich liebe euch, Noah, Maliyah, Jesaja, Nariyah, Jeremiah, Jonah, Josiah und Makai. Ich weiß, Oma wäre unglaublich stolz und schaut liebevoll von oben auf euch herab."