Simone Kowalski rechnet mit "Germany's Next Topmodel" ab

Günther Klum wenig begeistert

Günther Klum, seines Zeichens Heidi Klums Vater und Manager der künftigen "Topmodels", zeigt sich im Interview mit der Bild-Zeitung wenig begeistert von den Aussagen der Vorjahres-Siegerin. " Simone hatte sehr viele Jahre die Möglichkeit, die Sendung 'GNTM' zu verfolgen. Sie wusste also, worauf sie sich einlässt. Der 'Playboy' wäre ohne ihre Teilnahme an der Sendung niemals auf sie aufmerksam geworden."

Verhältnis zu Heidi Klum gut

Simone Kowalski stellt allerdings klar, dass sich ihre Kritik zwar an die Sendung, nicht aber an Heidi Klum selbst richtet. Mit dieser habe sie ein gutes Verhältnis gehabt. "Ich bin ihr sehr dankbar für alles. Ohne sie wäre ich nicht an dieser Stelle im Leben. Ich verbinde viele negative Erfahrungen mit 'GNTM', aber sie hat immer an mich geglaubt. Sie war für mich wie eine gute Freundin."

Akutell ist die 15. Staffel das Formats wieder im TV zu sehen. Das Finale soll im Mai aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfinden.