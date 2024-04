Sohn Emilio mit 18 Jahren verstorben: Wie Simone Ballack mit ihrer Trauer umgeht

"Es muss immer weitergehen. Sich ständig neue Aufgaben zu setzen ist, glaube ich, die beste Medizin gegen Trauer. Und auch, sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat", sagte die 48-Jährige, die bald in München auf der Musical-Bühne stehen wird. Sie spielt dort in dem Ralph-Siegel-Musical "Ein bisschen Frieden" mit. Am 8. Mai gibt es eine Preview, große Premiere ist am 9. Mai. "Ich bin sehr dankbar für die Chance, auf der Bühne stehen zu dürfen, und das ohne jegliche Bühnenerfahrung", sagte Ballack.

Neue Liebe für Simone Ballack

Michael Ballack hatte in der Vergangenheit mit berührenden Worten an seinen verstorbenen Sohn erinnert. "Mein liebenswürdiger Engel, ich erinnere mich an dein Lachen, dein Glück und deine Freude ... Ich erinnere mich an dein Licht ... mit viel Liebe und vielen Emotionen werde ich heute dafür beten, dass deine Seele in Frieden ruht", schrieb er 2022 auf Englisch zu einem Foto seines Sohnes. "Ich halte dich fest an meinem Herzen." Er bete auch für Emilios Brüder. Er und Simone haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi.