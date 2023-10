Kicker-Ex Simone Ballack besucht ihre Söhne in Wien

"Vienna calling. Reunion with my boys. Love you so much", postete jetzt Simone, die Ex-Frau von Kicker-Legende Michael Ballack (die beiden waren von 2008 bis 2018 verheiratet), auf Instagram.

Sie ist derzeit mit ihren beiden Söhnen Jordi (18) und Louis (22) in Wien. Und aus dem Post geht noch hervor, dass die beiden Burschen in Wien studieren dürften.

"Wien ist einfach wunderschön. Wenn ich nochmal jung wäre, würde ich auch hier studieren", schreibt sie da nämlich.