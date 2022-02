Shawn Mendes: Nach Trennung von Camila Cabello bereits eine Neue?

Um die zwei Jahre waren Shawn Mendes und Camila Cabello zusammen. Während sie für viele ihrer Fans ein Traumpaar waren, hielten einige ihre Beziehung für reinste PR. In einem Interview gestand der Sänger zudem, er wäre schon vor der Beziehung mit ihr in sie verliebt gewesen und all seine bisherigen Songs hätten von Cabello gehandelt. Ende November gaben die beiden Musiker ihre Trennung bekannt - sie wären aber immer noch "gute Freunde", hieß es damals. Nun wurde Mendes mit einer neuen Frau gesichtet.

Shawn Mendes: Intim mit unbekannter Frau

Aktuell verbringt Shawn Mendes einige Zeit auf Hawaii. Bereits seit mehreren Tagen sind ihm die Paparazzi auf den Fersen und dokumentieren für die internationalen Klatschmedien seinen Trip. Dort dürfte sich Mendes auch mehr mit seiner spirituellen Seite auseinandersetzen - und dies gemeinsam mit einer unbekannten Dame tun.