Shannen Doherty über ihre "brutale" Ehe mit Kurt Iswarienko

"Ich liebe die Idee der Ehe", sagte Schauspielerin Shannen Doherty in ihrem Podcast "Let's Be Clear".

Ohne genauere Details zu nennen, deutete Doherty trotzdem an, dass sie in ihrer letzten Beziehung schlechte Erfahrungen gemacht hat. "Ich glaube daran, aber nach meiner letzten brutalen Ehe habe ich gelernt, dass ein Stück Papier nicht wirklich etwas bedeutet."

Doherty: "Habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören"

Das Jawort halte "einen Menschen nicht davon ab, zu lügen", so der Hollywood-Star weiter. An anderer Stelle des Podcast-Gesprächs deutete sDoherty an, dass sie vor ihrer Hochzeit mit dem Fotografen Kurt Iswarienko im Jahr 2011 Zweifel hatte.

"Ich habe etwas gelernt, und zwar, dass ich auf mein Bauchgefühl hören muss und keine Angst haben darf, Dinge zu beenden." Eine weitere Hochzeit müsse nicht sein. "Für mich ist es so, dass ich mich nicht mehr in meinem Leben abrackern möchte", sagte Doherty. "Eines der schönsten Dinge, die mich der Krebs gelehrt hat, ist, den Frieden zu schätzen, die Tatsache, dass, obwohl mein Leben durch den Krebs und die Behandlungen bis zu einem gewissen Grad gestört ist, er mir so viel Wissen gebracht und mich als Mensch drastisch verändert hat."