Shannen Doherty über Krebs: "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben"

Shannen Doherty startet mit eigenem Podcast durch

Am 6. Dezember will die Schauspielerin ihren ersten Podcast starten. In "Let’s Be Clear with Shannen Doherty" wird es sowohl um Karrierehöhepunkte als auch um Beziehungen und ihre Krankheit gehen.

Im Vorfeld erzählte sie People, dass erst heuer ein Hirntumor bei ihr entfernt werden musste. Danach habe sie sehr zu kämpfen gehabt.

Shannen Doherty: "Ich gebe nicht auf"

"Er musste entfernt und seziert werden," sagt Doherty jetzt über "Bob", wie sie den Tumor nannte. "Es war definitiv eines der beängstigendsten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben durchgemacht habe." Nach dem Eingriff habe sie zunächst Probleme mit ihrer rechten Hand gehabt und eigenen Angaben zufolge einige Monate lang weder ein Glas noch eine Gabel halten. "Sie geben dir so viele Steroide. Das soll die Hirnschwellung abschwächen. Ich reagiere furchtbar auf Steroide, also habe ich versucht, sie abzusetzen, aber dann schwoll das Gehirn noch mehr an, und die Hand funktionierte nicht mehr", sagt sie. "Wir halten alle möglichen verrückten Dinge durch, oder?"

Doherty kämpfte, um ihre motorischen Fähigkeiten wiederzuerlangen. "Als mir das erste Mal ein Glas durch die Hand rutschte, dachte ich: 'Nein, nein, nein, nein, nein. Das wird nicht passieren. Ich werde daran arbeiten.' Und das tat ich dann auch", fügt sie hinzu. "Man denkt: 'Hätten sie mehr von diesem bestimmten Tumor entfernen können? Aber man braucht Durchhaltevermögen, viel Hingabe und Glauben, um bestimmte Dinge zu überstehen. Ich bin keine, die aufgibt."