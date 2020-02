Shannen Doherty: Krebs im vierten Stadium

Im Jahr 2015 ist bei Schauspielerin Shannen Doherty erstmals Krebs diagnostiziert worden. Immer wieder hatte sie in den sozialen Netzwerken ihren Kampf gegen den Krankheit dokumentiert, bis sie 2017 verkündete, dass die Behandlung anschlage. Nun ist die 48-Jährige erneut erkrankt.

Sie habe Krebs im vierten Stadium, sagte Doherty in der TV-Sendung "Good Morning America". Sie wisse bereits seit gut einem Jahr davon, habe sich aber aufgrund der Dreharbeiten für die "90210"-Neuauflage dafür entschieden, noch nicht mit der Information an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Leute würden es ohnehin erfahren, es sei schlicht eine Frage der Zeit gewesen. Ihr sei zudem wichtig, dass die Leute ihre Geschichte aus ihrem Mund hören. Am schwierigsten sei ohnehin gewesen, ihrem Umfeld von der neuerlichen Erkrankung zu erzählen, so Doherty.