Shannen Doherty macht bei "Beverly Hills, 90210"-Fortsetzung mit

Die Frage sei nur, ob sie noch diese Outfits tragen werde, schrieb Doherty zu einem Foto, das die "90210"-Stars in den 90er Jahren in für die Zeit typischen Jeans und T-Shirts zeigt. Neben Doherty in ihrer früheren Rolle als " Brenda Walsh" sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Die geplanten sechs Folgen sind allerdings keine Neuauflage der Hit-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien. Vielmehr sollen die Schauspieler überspitzte Versionen von sich selbst spielen, die knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aufeinandertreffen, wie es bei der Ankündigung im Februar hieß.

Zu diesem Zeitpunkt fehlten Doherty und Luke Perry als einzige Hauptdarsteller der Original-Besetzung. Perry starb Anfang März im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall. In " Beverly Hills, 90210" spielten Doherty und Perry jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay.

