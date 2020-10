Shannen Doherty: "Fühle mich, als würde ich noch zehn oder 15 Jahre leben"

Es gäbe Dinge, die ihre Mutter noch wissen müsse. Ihr Mann Kurt Iswarienko solle sich immer bewusst sein, was er ihr bedeutet, so Doherty. Auch darüber, Videos für ihre Liebsten zu machen, wenn sie einmal nicht mehr da ist, habe sie nachgedacht. Dafür fühle sie sich aber noch nicht bereit: "Wann immer Zeit dafür wäre, fühlt es sich so endgültig an. Es fühlt sich an, als würdest du dich abmelden - und ich melde mich nicht ab", zeigt sie sich kämpferisch. "Ich fühle mich wie ein sehr, sehr gesunder Mensch. Es ist schwierig, mit Dingen abzuschließen, wenn du das Gefühl hast, noch zehn oder 15 Jahre zu leben." Sie versuche deshalb weiterhin, die kleinen Momente zu schätzen, "die die meisten Menschen nicht wirklich sehen oder für selbstverständlich halten".

Im März hatte sich Doherty bei ihren bereits Freunden für ihre Unterstützung beim erneuten Kampf gegen ihre Krebs-Erkrankung bedankt. "Es ist nicht immer leicht", schrieb die 48-Jährige ("Charmed - Zauberhafte Hexen", "Beverly Hills, 90210") bei Instagram. Es gibt Tage, an denen sei sie niedergeschlagen oder einfach faul. "Doch mit der Hilfe meiner Freunde boxe ich mich durch." Ihre Freundinnen und Freunde gingen mit ihr wandern oder zeigten ihr neue gesunde Rezepte. "Es war eine produktive Woche. Ich fühle mich besser."

Bei Doherty war 2015 Brustkrebs diagnostiziert worden. Seitdem hatte sie sich immer wieder öffentlich zu ihren Kampf gegen die Krankheit geäußert. Zuletzt war sie unter anderem in der TV-Neuauflage der 90er-Jahre-Kultserie "Beverly Hills, 90210" zu sehen.